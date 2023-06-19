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الإثنين، 19-06-2023 04:33 م

المحكمة الدستورية في مولدوفا تعلن حزب "شور" المعارض غير دستوري

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المحكمة الدستورية لمولدوفا، نيكولاي روشكا، أن المحكمة اعترفت بعدم قانونية حزب "شور" المعارض.

وقال روشكا: "أصدرت المحكمة الدستورية لمولدوفا قرارا يقر بأن حزب "شور" غير قانوني. ومنذ لحظة إعلان هذا القرار يعتبر حزب "شور" السياسي منحلا".

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وأوضح أنه من المتوقع الآن أن وزارة عدل البلاد ستعين لجنة ستقوم بتصفية الحزب واستبعاده من سجل الدولة للقوى السياسية. وأضاف أن نواب "شور" سيحافظون على مقاعدهم في المجلس التشريعي بصفتهم برلمانيين مستقلين دون أن يكون لهم الحق في الانضمام إلى الكتل الأخرى. كما يحافظ رؤساء التجمعات السكنية وأعضاء مجالس المناطق والمدن والقرى بمقاعدهم أيضا كسياسيين مستقلين.


ورحبت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بقرار المحكمة الدستورية قائلة إن حزب "شور" المحظور اليوم كان يهدد أمن بلادها.


من جهته أعلن محامي حزب "شور" أنه سيتم الطعن في هذا القرار في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

RT

 




 

 


 

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