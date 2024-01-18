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الخميس، 18-01-2024 10:47 ص

بايدن يحث الكونغرس على مواصلة المساعدات لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على مواصلة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والمعلّقة حاليا بسبب عدم الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على تمويل إضافي.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع الذي جمع بايدن وزعماء الكونغرس في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي "كان واضحا لناحية أن عدم قدرة الكونغرس على التحرك، يعرض أمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبقية العالم الحر للخطر".

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وذكر مصدر أن بايدن الذي ظل حتى الآن بعيدا عن المفاوضات البرلمانية، قد أشار إلى حصول "تقدم مشجع" في المناقشات الجارية داخل مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية.

 

RT

 




 

 


 

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