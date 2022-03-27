المخابرات الأوكرانية: سنشن قريباً حرب عصابات ضد الروس

الوكيل الإخباري-مع دخول الصراع بين روسيا وأوكرانيا شهرها الثاني، وسط مراوحة على عدد من الجبهات لاسيما بمحيط كييف، واحتدام في مناطق جنوبي البلاد، توقعت المخابرات الأوكرانية أن تنطلق قريبا حرب عصابات وشوارع ضد الروس.

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واتهم كيريلو بودانوف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد، روسيا بمحاولة تقسيم بلاده إلى قسمين لإنشاء منطقة يسيطر عليها الروس بعد فشلهم في السيطرة على البلاد بأكملها، وفق تعبيره.