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الأحد، 27-02-2022 10:25 م

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

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الوكيل الاخباري - أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، الأحد، أن روسيا خسرت قرابة 4300 من جنودها منذ تدخلها العسكري في أوكرانيا.

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جاء ذلك في بيان نشرته ماليار عبر فيسبوك حول خسائر روسيا خلال 3 أيام عقب انطلاق تدخلها العسكري في أوكرانيا.


وأكدت أن روسيا خسرت خلال آخر 3 أيام نحو 4300 جندي، و27 طائرة حربية، و26 مروحية، و146 دبابة، و706 مدرعات، و49 مدفعية، وسفينتين.


وأضافت أن من بين خسائر روسيا كذلك، مضاد طائرات من نوع “بوك”، و4 راجمات صواريخ.


من ناحيتها، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن “عددا من الجنود الروس” قتلوا وأصيبوا في الهجوم على أوكرانيا، لكنها أضافت أن عدد ضحاياها أقل بكثير من ضحايا الجانب الأوكراني دون تحديد أي أعداد.


ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إنه منذ بدء ما تسميه روسيا “بالعملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا قصفت القوات المسلحة الروسية 1067 موقعا عسكريا أوكرانيا.


وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء الهجوم على أوكرانيا التي تقر فيها روسيا بتكبّد خسائر بشرية.


وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو.


 




 

 


 

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