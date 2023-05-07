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الأحد، 07-05-2023 09:21 ص

المدفعية الروسية تدمر مستودع أسلحة للواء أوكراني

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الوكيل الإخباري - قال أليكسي روليف رئيس المكتب الصحفي في مجموعة قوات "دنيبر" بالجيش الروسي، إن مدفعية هذه المجموعة دمرت بنيرانها مستودع أسلحة لأحد الألوية الأوكرانية.

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وأضاف الضابط: "تم تدمير أطقم مدافع هاون، وبطارية مدفعية أكاتسيا ذاتية الدفع، ومنظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومحطة للتشويش الإلكتروني من طراز بوكوفيل".

ووفقا له، تم كذلك تدمير مستودع تابع للواء رقم 124 بالقوات الأوكرانية، يستخدم لتخزين الأسلحة وأدوات صيانة الأسلحة المدفعية - الصاروخية والمركبات المدرعة والآليات.


وأوضح الضابط الروسي، أن ضربات المدفعية الروسية، استهدفت مناطق أنتونوفكا وزيلينوفكا وتياجينكا ونادنيبريانسكي.


بالإضافة إلى ذلك، بالقرب من المراكز السكنية أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو، تمكن العسكريون الروس من تحييد ثلاثة درونات اقتحام جوية بمساعدة وسائط الحرب الإلكترونية.

 

RT

 




 

 


 

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