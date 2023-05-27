المعارضة تتوقع إقبالا كبيرا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

الوكيل الإخباري- قال أردوغان توبراك، عضو برلمان تركيا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن أنصار مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية كمال كيليشدار أوغلو يتوقعون إقبالا قياسيا للناخبين في الجولة الثانية.



وأضاف توبراك، الذي يعمل كذلك كمستشار لدى مرشح المعارضة: "نحن نتوقع مشاركة كبيرة جدا من الناخبين، وبشكل أكبر من الجولة الأولى".

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وتعليقا على المشاركة المنخفضة نسبيا في شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، أعرب المستشار عن أمله في أن ينشط سكان المنطقة يوم الانتخابات.



وقال: "أثناء التصويت في الجولة الثانية خارج البلاد، تم تسجيل نسبة إقبال قياسية، حيث جاء عدد أكبر من الناخبين إلى مراكز الاقتراع أكثر من الجولة الأولى - وهذا هو المعيار الأهم في الانتخابات التركية".



ووفقا له، زادت المعارضة من عدد المراقبين في كل مركز اقتراع، مقارنة بالجولة الأولى.



في وقت سابق، أفادت المفوضية العليا للانتخابات في تركيا، بأن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية انتهى يوم الخميس في البعثات الخارجية التركية، حيث تجاوزت نسبة الإقبال عدد الناخبين في الجولة الأولى وحققت رقما قياسيا. لقد صوّت ما يقرب من 1.84 مليون شخص في الجولة الأولى في الخارج وعند نقاط التفتيش الحدودية على مدى أكثر من أسبوعين، وتجاوز الإقبال 53٪.



وحصل الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على 49.52٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ، ونال خصمه من أحزاب المعارضة السبعة كيليجدار أوغلو نسبة 44.88٪. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

روسيا اليوم