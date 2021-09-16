المغرب يوافق على تعيين الأمم المتحدة مبعوثا جديدا لها للصحراء المغربية

الوكيل الاخباري - أعلن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بشأن تعيين الإيطالي-السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء المغربية .



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن هلال، بأن المملكة أبلغت غوتيريش موافقتها على ذلك، انطلاقا من ثقتها الدائمة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

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