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الجمعة، 18-03-2022 07:12 م

المفوضية الأوروبية : مسار إدخال أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي قد بدأ

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "قد بدأ".

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وأوضحت فون دير لاين، في تصريح ، أنها أكدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (في اتصال بينهما) دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لبلاده.


وفي إشارة إلى خطوة إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قالت فون دير لاين إن مفوضية الاتحاد الأوروبي "ستمضي قدماً في هذا الطريق"، دون الإشارة إلى تفاصيل عن مراحل أو إجراءات ذلك.


وقالت إنها أبلغت الرئيس زيلينسكي بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو ، مشيرة إلى أن "شعب أوكرانيا الشجاع بحاجة إلى هذه الأموال الآن".

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