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السبت، 19-02-2022 01:41 م

المفوضية الأوروبية تحذر من تطورات الوضع في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون ديرلاين، من أن تطورات الأحداث في أوكرانيا يمكن أن تعيد تشكيل النظام الدولي بأكمله.

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وأكدت في كلمة في مؤتمر ميونخ للأمن، بعنوان "يدا بيد: الأمن عبر الأطلسي والأوروبي"، بحسب موقع روسيا اليوم، أن حزمة قاسية من العقوبات ستفرض على روسيا إذا تدخلت في أوكرانيا عسكريا، محذرة من أن غزو أكرانيا "قد يحرم روسيا من مستقبل مزدهر".


كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التخلي عن اعتماده على صادرات الغاز الروسي واستبدالها خصوصا بصادرات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، منها اليابان وكوريا الجنوبية.

 

بترا

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