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الثلاثاء، 01-03-2022 03:18 م

مكتب الرئيس الأوكراني: تم قبول طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه

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الوكيل الإخباري-قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني 'فلاديمير زيلينسكي'، أندريه يرماك، إن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله، ويجري النظر فيه.

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في وقت سابق يوم الاثنين، ناشد فلاديمير زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بدعوة لقبول بلاده على وجه السرعة في الاتحاد، ووقع طلبًا لانضمام أوكرانيا.


وكتب يرماك على "تويتر": "وقع زيلينسكي أمس على طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء المعجل. تم قبول الطلب وتسجيله. ويجري النظر فيه".


في وقت سابق، دعا رؤساء بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لمنح أوكرانيا على الفور وضع الدولة المرشحة وبدء عملية المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.

 

سبوتنيك

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