الملك تشارلز الثالث يمنح وليام وكيت لقب أمير وأميرة ويلز

الوكيل الاخباري - منح العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز، الجمعة، ابنه الأكبر وليام وزوجته كيت لقب أمير وأميرة ويلز، وهو اللقب الذي ناله هو وزوجته الراحلة الأميرة ديانا.



وكانت ديانا شخصية ذات شعبية كبيرة وسلطت عليها الأضواء بصورة مستمرة من وسائل الإعلام منذ زواجها فصاعدا. وتسببت ديانا في حالة حزن شديدة عندما لقيت حتفها عن 36 عاما في حادث سيارة عام 1997 بعد خمس سنوات من انفصالها عن تشارلز.

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