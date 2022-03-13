الناتو يحذر من استخدام روسيا لـ السلاح الفتاك

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأحد، إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أعقاب اجتياحها لأوكرانيا وإن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب، وذلك وفقا لمقابلة نشرتها صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية.



ونقلت الصحيفة عن ستولتنبرغ قوله: "سمعنا في الأيام القليلة الماضية مزاعم سخيفة بشأن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية"، مضيفا أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره.

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ونسبت الصحيفة إلى ستولتنبرغ قوله: "الآن وبعد تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، علينا أن نتحلى باليقظة لأن من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب. ستكون هذه جريمة حرب".



وأضاف أنه على الرغم من أن الشعب الأوكراني يقاوم الاجتياح الروسي بشجاعة فإن من المرجح أن تجلب الأيام المقبلة المزيد من الصعوبات.

سكاي نيوز



