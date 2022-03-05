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السبت، 05-03-2022 09:37 م

الكونغرس الأمريكي يتعهد لـ" زيلينسكي" بـ 10 مليارات دولار كمساعدات أمنية واقتصادية

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الوكيل الاخباري - تعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي السبت، بصرف 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا، وجاء ذلك خلال محادثة افتراضية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي جدد من جانبه طلبه للحصول على طائرات سوفياتية الصنع.اضافة اعلان


وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر للرئيس الأوكراني: "سنصرف بسرعة هذه الـ10 مليارات دولار لمساعدة الشعب الأوكراني اقتصادياً وإنسانياً وأمنياً"، وفق ما أفاد مصدر على علم بمحتوى النقاشات التي تمت عبر تطبيق "زووم". 


وصرّح السيناتور الجمهوري ستيف دينز على قناة "فوكس نيوز" قائلاً: "شارك مشرعون من مجلسي الشيوخ والنواب، جمهوريون وديمقراطيون، في هذه المحادثة. نحن متحدون في دعم أوكرانيا".


وأضاف: "يجب أن نصوت على هذه المساعدة البالغة 10 مليارات والتي سيخصص نصفها للشؤون الإنسانية والنصف الآخر للشؤون العسكرية".


من جهته، دعا الرئيس الأوكراني إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، بما في ذلك حظر واردات النفط والغاز وتعليق بطاقتي فيزا وماستركارد الائتمانيتين في روسيا، بحسب ما أفاد أعضاء في الكونغرس الأميركي.


وأضاف شومر في بيان أن زيلينسكي "وجه نداءً مؤثراً لدول أوروبا الشرقية لتزويده بطائرات روسية الصنع... وسأبذل قصارى جهدي لإقناع الإدارة بتسهيل نقلها".


وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام في مقطع فيديو نشره على تويتر: "هناك طائرات متوفرة في بعض دول حلف شمال الأطلسي يعرف الأوكرانيون كيفية استعمالها، لكن يبدو أن الولايات المتحدة جزء من المشكلة وليس الحل".


وتابع: "دعونا نعطيهم الطائرات والطائرات المسيّرة التي يحتاجون إليها"، من دون توضيحات إضافية. 


وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكد الأحد الماضي، أن دولاً في التكتّل مستعدة لتسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز ميغ، لكن الدول المعنية ومن بينها بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا أبدت بعد ذلك تحفظات حول الفكرة. 


 




 

 


 

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