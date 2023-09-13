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الأربعاء، 13-09-2023 09:19 ص

النيجر تتهم بنين بنوايا "عدوانية" وتلغي اتفاقا عسكريا ثنائيا

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الوكيل الإخباري - اتهم العسكريون الممسكون بالسلطة في النيجر، دولة بنين بـ"التفكير بعدوان" على بلادهم، معلنين إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في عام 2022.

وفي بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري، قال النظام العسكري الحاكم في نيامي إنه قرر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 يوليو 2022 بعدما "دعا مرارا إلى الالتزام بموجباتها" من دون أن تلقى دعواته آذانا صاغية في كوتونو.

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وأضاف العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب في 26 يوليو أن بنين "قررت التفكير بعدوان على النيجر بدلا من دعمها. كما أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدات حربية في ضوء عدوان ضد النيجر ترغب به فرنسا بالتعاون مع بعض دول" الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).


وجدد النظام العسكري التأكيد على "الرغبة في تجنب التصعيد".


ومنذ أسابيع، تهدد "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر لإرساء النظام الدستوري مجددا وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علما بأن الرئيس المخلوع محتجز ويرفض الاستقالة.

 

RT

 




 

 


 

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