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الخميس، 30-12-2021 01:38 م

الهند تبدأ بتطبيق قيود مشددة لمواجهة كورونا

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الوكيل الإخباري-بدأت الهند، اليوم الخميس، تطبيق قيود مشددة لمنع التجمعات في الحفلات والأماكن العامة قبيل احتفالات العام الجديد.

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وقال مسؤولون، إن السلطات الهندية بدأت بفرض قيود مشددة اليوم الخميس لمنع التجمعات في الحفلات والأماكن العامة قبيل احتفالات العام الجديد مع تسجيل البلاد زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.


وتم فرض حظر تجول ليلي في كافة المدن الرئيسية في حين صدرت أوامر للمطاعم بخفض عدد العملاء.


وأوضح المسؤولون أن السلطات الهندية تواجه صعوبة للحد من الازدحام في الأسواق وأماكن العطلات نظرا لأنها ستظل مفتوحة.


وسجلت الهند 13154 إصابة و268 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ رصدت المناطق الحضرية قفزة في الإصابات. وهذا هو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكتوبر.


وارتفعت حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 961 في جميع أنحاء الهند.

 

روسيا اليوم

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