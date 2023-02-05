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الأحد، 05-02-2023 10:36 ص

الولايات المتحدة.. الحزب الديمقراطي يعدل جدول انتخاباته التمهيدية

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الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، اليوم الأحد، رسمياً، تعديلاً واسعاً لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشح لولاية ثانية.

وخلال مؤتمر في فيلادلفيا، وافقت اللجنة على اقتراح يسمح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي العام المقبل. 

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وهو تغيير يمنح وزناً أكبر للأمريكيين من أصل أفريقي في اختيار مرشحهم الرئاسي.


وتتميز ولايتا آيوا ونيوهامبشر بموقع خاص في الأجندة السياسية الأمريكية، لأنهما تجريان قبل غيرهما الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين لاختيار المرشح من كل حزب في السباق إلى البيت الأبيض.


والنتائج في هاتين الولايتين غالباً ما تكون مؤشراً عن مجرى الحملة الانتخابية.


لكن بايدن اقترح أن يكون ديسمبر المقبل موعدا، لبدء الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية التي تضم عدداً كبيراً من الأمريكيين الأفارقة.


ووافقت اللجنة بعد ذلك على الاقتراح، ولم يصوّت ضده سوى أعضاء يمثلون ولايتي آيوا ونيوهامبشر، قبل طرحه هذا الشهر لتصويت إدارة الحزب بمجملها.


قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واجه بايدن عدداً من الإخفاقات في الانتخابات التمهيدية في آيوا ونيوهامبشر ونيفادا، قبل أن يحصد فوزاً ساحقاً في كارولينا الجنوبية، ما سمح له بقلب المسار واختياره لمنافسة دونالد ترامب.


في العام المقبل، ستعقد أولى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 3 فبراير في كارولينا الجنوبية ثم في نيفادا ونيوهامبشر في 6 فبراير وجورجيا في 13 فبراير وميتشيغان في 27 فبراير.


وسيسعى بايدن إلى ولاية ثانية على الأرجح، إلا أنه لم يعلن ترشحه رسمياً بعد.


وينوي الحزب الجمهوري من جانبه، بدء انتخاباته التمهيدية في ولاية آيوا في عام 2024.

 

البيان

 




 

 


 

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