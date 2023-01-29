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الأحد، 29-01-2023 08:50 ص

ترامب يطلق حملته لانتخابات 2024 ويشن هجوماً حاداً على بايدن

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الوكيل الإخباري - أطلق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، حملته الانتخابية لدخول البيت الأبيض مجدداً، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.

وفي حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيو هامشاير، قبل التوقف المقرر في ساوث كارولينا، أصر ترامب على أنه "متحمس للفوز" بينما يشرع في محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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وهاجم ترامب خلفه جو بايدن، وقال إن الرئيس الحالي "وضع بلادنا على طريق التدمير" وفقا لتعبيره وفق سكاي نيوز.


وأضاف ترامب: "علينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين"، كما انتقد سياسة بايدن مع الحدود، قائلا: "لمصلحة من تُفتح حدود الولايات المتحدة أمام المخاطر والتهديدات؟".
 
ومن جهة أخرى، حذر الرئيس السابق من "تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020"، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن.

 

البيان

 




 

 


 

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