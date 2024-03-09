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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 09-03-2024 10:15 ص

الولايات المتحدة.. الكشف عن اختراق استهدف وكالة الأمن السيبراني وأمن بنى تحتية

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الوكيل الاخباري- أوقفت وكالة اتحادية مسؤولة عن الأمن السيبراني اتصالها بنظامين رئيسيين بعد اكتشاف تعرضها للاختراق الشهر الماضي، بحسب متحدث باسم الوكالة ومسؤولين أمريكيين مطلعين على الحادث.

وقالت المصادر لـCNN إن أحد الأنظمة المتأثرة التابعة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية يدير برنامجا يسمح للمسؤولين الفيدراليين والمحليين بمشاركة أدوات تقييم الأمن السيبراني والمادي، والآخر يحمل معلومات عن التقييم الأمني للمنشآت الكيماوية.

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ولفت متحدث باسم وكالة الأمن السيبراني في بيان إلى أنه "لا يوجد أي تأثير تشغيلي في الوقت الحالي" جراء الحادث وأن الوكالة تواصل "ترقية أنظمتنا وتحديثها".

وأضاف المتحدث: "هذا تذكير بأن أي منظمة يمكن أن تتأثر بالثغرة السيبرانية وأن وجود خطة للاستجابة للحوادث يعد عنصرا ضروريا للمرونة"، مضيفا أن تأثير الاختراق "كان مقتصرا على نظامين، وقد توقفنا على الفور عن الاتصال بالإنترنت".

وذكرت مصادر لشبكة CNN أن النظامين يعملان بتكنولوجيا قديمة كان من المقرر بالفعل استبدالها.

 

 




 

 


 

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