بيسكوف: تصريحات بايدن الفظة بشأن بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها

الوكيل الإخباري - صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها.

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جاء ذلك في تصريحات بيسكوف لصحفي قناة VGTRK الروسية بافل زاروبين، حيث تابع: "إن بايدن يستغل ببساطة صورة (راعي البقر في هوليوود) من أجل السياسة الداخلية الأمريكية".



وقال بيسكوف: "إن مثل هذه التصريحات الفظة من فم رئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية من غير المرجح أن تسيء بطريقة أو بأخرى لرئيس دولة أخرى، لا سيما الرئيس بوتين. لكنها وصمة عار كبيرة على الولايات المتحدة نفسها".

RT