الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

الصناعة والتجارة تعلن أبرز ملامح وثيقة السياسة الصناعية

وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس - تفاصيل

إيران: إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي

بيان صادر عن السفارة الأردنية في مصر

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

الخميس، 22-02-2024 12:37 م

بيسكوف: تصريحات بايدن الفظة بشأن بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها

65d7139142360414462475d6


الوكيل الإخباري - صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها.

اضافة اعلان


جاء ذلك في تصريحات بيسكوف لصحفي قناة VGTRK الروسية بافل زاروبين، حيث تابع: "إن بايدن يستغل ببساطة صورة (راعي البقر في هوليوود) من أجل السياسة الداخلية الأمريكية".

وقال بيسكوف: "إن مثل هذه التصريحات الفظة من فم رئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية من غير المرجح أن تسيء بطريقة أو بأخرى لرئيس دولة أخرى، لا سيما الرئيس بوتين. لكنها وصمة عار كبيرة على الولايات المتحدة نفسها".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65d7231f4c59b7584553f3bd

"بوليتيكو": أوساط سياسية في الغرب تخطط لإحياء التعاون مع روسيا

65d71e20423604149226989a

أورسولا فون دير لاين: مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة حاليا

11

خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

thumbs_b_c_e5809059343f3f300a3a626e54a3cced

فرنسا تشكو من "تهديدات روسية" لجيشها في البحر الأسود والمانش

531968

غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان

65d70ad84c59b70eed11ebc6

مدفيديف: يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لكن الولايات المتحدة لا تسمح

أخبار متعلقة
65c0b7214c59b715af26864c

بيسكوف: فكرة تشكيل تحالف عسكري أوروبي ليست جديدة

65b625a742360471c469cc2d (1)

مجلة: واشنطن لن ترسل طائراتها الهجومية إلى أوكرانيا خشية على سمعتها

867146-738510076

المحكمة العليا في فنزويلا تقطع على زعيمة المعارضة طريق الترشح للرئاسة

65b48a9f4236047f770541c1

سلطات تكساس تنقل أكثر من 102 ألف مهاجر غير شرعي إلى ولايات أخرى

65b0ba174c59b77cc846fecd

رد عراقي رسمي على الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي

65af8d1f42360465631b3fad

بيسكوف يرد على فيديو الاستخبارات المركزية الأمريكية