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محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الابادة الجماعية ضد إسرائيل

الجمعة، 26-01-2024 02:18 م

هيئة بريطانية: تقرير عن حادث جديد قبالة ساحل عدن

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، إنها تلقت اليوم الجمعة، تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن اليمني.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

وخلال الأسابيع الماضية شنت جماعة "الحوثيين" هجمات ضد سفن تجارية جنوبي البحر الأحمر، قالت إنها مرتبطة بإسرائيل وذلك دعما للفلسطينيين في غزة، كما أعلنت لاحقا عن استهداف سفن حربية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا عقب قيام الدولتين بتنفيذ غارات على أهداف للجماعة بغرض تأمين الملاحة الدولية.

 




 

 


 

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