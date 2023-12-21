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استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الخميس، 21-12-2023 10:58 ص

الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد أجنبي إلى القمر بحلول عام 2030

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الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد فضاء أجنبي إلى جانب الرواد الأمريكيين إلى سطح القمر قبل نهاية العقد الحالي.

ويشير مصدر في البيت الأبيض إلى أن كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي ستعلن ذلك رسميا في اجتماع المجلس الوطني للفضاء.

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ويقول: "ستعلن أن الولايات المتحدة، إلى جانب رواد الفضاء الأمريكيين، سترسل رائد فضاء أجنبيا إلى سطح القمر قبل نهاية العقد.


ووفقا لهدف الإدارة الأمريكية المعلن رسميا سابقا، يجب أن تتم عودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 2025 خلال مهمة أرتميس -3، على الرغم من أن هيئة الرقابة الحكومية تحذر من أن عودة الولايات المتحدة إلى سطح القمر عمليا قد لا تتم قبل عام 2027.


ويذكر أن ناسا لم تعلن من سيضم طاقم مهمة أرتميس 3، لكنها أشارت سابقا أنه سيضم أول امرأة تطأ قدمها سطح القمر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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