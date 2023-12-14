واشنطن تبدي استعدادا مشروطا لاستئناف التعاون مع النيجر

الوكيل الاخباري- أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو عبر انقلاب، بمرحلة انتقالية قصيرة.

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يأتي ذلك، بينما بدأت الثلاثاء الماضي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، بزيارة إلى نيامي التقت خلالها عددا من المسؤولين النيجريين من بينهم رئيس الوزراء المعين من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.



وقالت الدبلوماسية الأمريكية للصحافيين أمس الأربعاء إنه يتعين على "المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الحاكم، أن يعلن "موعدا نهائيا لانتقال سريع وذي مصداقية" تنبثق منه "حكومة منتخبة ديمقراطيا".



وأضافت "لقد أكدنا أننا مستعدون لاستئناف تعاوننا إذا اتخذ المجلس الوطني لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها".



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية علقت تعاونها مع نيامي بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.