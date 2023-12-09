بايدن يعلن عن موعد إطلاق أول قطار فائق السرعة في البلاد

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028، بين لاس فيغاس ولوس أنجلس قبل الألعاب الأولمبية.

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وقال بايدن خلال جولته في لاس فيغاس أمس الجمعة: "نحن نبني أول خط قطار فائق السرعة في تاريخ بلادنا. والأمر يبدأ هنا".



ويقلص هذا القطار وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلا عن الساعتين، فيما تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت. ويُفترض أن ينقل هذا القطار 11 مليون مسافر سنويا.



وسُمي المشروع "برايت لاين ويست"، على اسم الشركة الخاصة التي كُلفت بناءه وتشغيل القطارات. وسيحصل على تمويل قدره 3 مليارات دولار من خطة بايدن الكبرى للاستثمار في البنية التحتية، التي أقرت عام 2021.



وستكون لهذا المشروع بصمة بيئية، لأن خط القطار المستقبلي هذا "سيزيل 3 ملايين مركبة من الطريق السريع"، حسبما قال بايدن. كما أنه سيكون مفيدا لناحية الوظائف "ذات الأجور الجيدة"، وهو وعد يأتي قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

روسيا اليوم