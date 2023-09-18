الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية

الوكيل الاخباري-

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، فرض واشنطن عقوبات على الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية.وقال جو بايدن في بيان: "اليوم نفرض عقوبات على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لتورطهما في اعتقالات غير قانونية.. وسنواصل محاسبة إيران على أعمالها الاستفزازية في المنطقة".كما دعا بايدن طهران إلى "تقديم استفسارات كاملة عما حدث لـ (المواطن الأمريكي) روبرت ليفنسون".تجدر الإشارة إلى أن روبرت ليفنسون، اختفى في مارس عام 2007 ( كان عمره حينذاك 60 عاما) في منطقة جزيرة كوش الإيرانية.كما عمل ليفنسون في مكتب التحقيقات الفيدرالي وكان متورطا في مسائل إجرامية، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة.