الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والأمني بين الأردن والنمسا

العمل: بلاغ الخصاونة الجديد جاء للحفاظ على فرص العمل

الملك لماكرون : الأردن مُلتزم بالعمل معكم من أجل الاستقرار

داعية سعودي: تصوير الكعبة يبطل الطواف

الأردن يبحث جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي

شكاوى من عدم تأجيل قروض الافراد وجمعية البنوك توضح

الخرابشة: مجلس الوزراء لم يناقش مشكلة انقطاع الكهرباء في الشتاء

خطة الفيدرالي الأمريكي تهدّد بيتكوين.. هل بدأت رحلة الانحدار؟

للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلا

الملك يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه

الإثنين، 25-04-2022 03:42 م

الولايات المتحدة.. قتيل وجريحان خلال إطلاق نار في برونكس

20220412153832604


الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة الأمريكية، أن رجلا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران، في إطلاق نار في حي برونكس في مدينة نيويورك.

اضافة اعلان

 

وقع حادث إطلاق النار في شارع كلاي بالقرب من طريق كروس برونكس السريع، وفقا للشرطة.


وأوضحت الشرطة، أن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما أصيب برصاصة في صدره وأعلن عن وفاته في مستشفى سانت برناباس، مضيفة: "أصيب رجل يبلغ من العمر 39 عاما برصاصة في ساقه اليمنى ورجل يبلغ 34 عاما في ساقه اليسرى، وتم نقل كلاهما إلى مستشفى لينكولن لتلقي العلاج".


وأضافت: "هرب أحد المشتبه بهم من مكان الحادث في سيارة سيدان داكنة اللون في اتجاه غير معروف".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
05e3e29b04685b782b40290cad6711b1

بوتين: الغرب لن ينجح في تفتيت روسيا

48456C74-84E0-489F-B4E2-98936B50834B

العراق يحتضن مباحثات أمنية بين السعودية وإيران

yt66

الصومال.. مقتل 3 أشخاص جراء تفجير لغم وسط مقديشو

thumbs_b_c_bc27c50c01b032ef6ca02073398daadf

روسيا: وقف اطلاف النار في ماريوبول لاجلاء المدنيين

626628ab4236047bbe2adce9

زعماء عرب يهنئون ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

The_Ka'ba,_Great_Mosque_of_Mecca,_Saudi_Arabia_(4)

مصر .. شهادة التطعيم ضد كورونا شرط السفر لحج القرعة لهذا العام

أخبار متعلقة
مم

طعن امرأة بمترو أنفاق نيويورك والمهاجم لا يزال طليقا

سيش

الكشف عن جنسية الحائز على مكافاة 50 ألف دولار لابلاغه عن مطلق النار بنيويورك -فيديو

Doc-P-417235-637854382953914363

أمريكا .. مكافأة مالية ضخمة للوصول لمنفذ هجوم نيويورك

w

نيويورك تعلن عدم فتح تحقيق بهجوم بروكلين

2

جرحى وقتلى بإطلاق نار في محطة لمترو الأنفاق بنيويورك

شرطة أمريكا

أميركا.. تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق النار في كاليفورنيا