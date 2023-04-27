الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادث سير في إربد

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي

اول تعليق من تامر حسني بعد طلاقه من بسمة بوسيل

طائرات سلاح الجو الملكي أجلت 576 شخصاً من السودان

الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

وزير الأشغال يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الدور الوطني لمجالس المحافظات

اليونيسف تدعو لضمانات أمنية لمواصلة الدعم الإنساني في السودان

الأشغال : تحويل السير فوق جسر ام النعاج لأغرض التعبيد

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الكندي

الخميس، 27-04-2023 05:38 م

اليونيسف تدعو لضمانات أمنية لمواصلة الدعم الإنساني في السودان

420232517749822149672


الوكيل الاخباري - دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى توفير ضمانات أمنية للمنظمات الإغاثية ليتسنى لها القيام بعملها وتوفير الدعم الإنساني في السودان.

وقال مدير الإعلام والمناصرة في مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، في بيان اليوم الخميس، إن 9 أطفال لقوا حتفهم حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 55 طفلاً آخرين بجروح مختلفة منذ بدء الاشتباكات في 15 نيسان الجاري.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
41c280d0-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-والرئيس-التركي-رجب-طيب-أردوغان-أرشيفية

بوتين يبحث هاتفيا مع أردوغان العلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية

644a732942360405e429364f

أكار: يجب أن تنضج الشروط للقاء أردوغان والأسد

czo3OToiaHR0cHM6Ly9tZi5iMzdtcnRsLnJ1L21lZGlhL3BpY3MvMjAyMy4wNC90aHVtYm5haWwvNjQ0YTY3ZTA0YzU5YjcxY2JhNzY4YmIwLmpwZyI7

نجيب ساويرس يرد على علاقته بقوات الدعم السريع

644a68aa423604778b1db6e7

7 قتلى جراء حريق في قطار ركاب جنوبي باكستان

1682595827893

الجامعة العربية ترحب بقرار النرويج حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية

download

الدفاع الروسية: مقتل 670 جنديا أوكرانيا ومرتزقة أجانب وإسقاط مقاتلة "سو-24"

أخبار متعلقة
image - 2023-04-26T090420.873

إعدام سجين في سنغافورة يثير جدلا عالميا

597B2239-DDBA-46CC-A7F4-46ACCC8371E1

استقالة كبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية

51_20200423081530

اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للكتاب

thumbs_b_c_afa889585c4203ce443a2dde4448a766

موسكو: استمرار تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية دون مساعدة الأمم المتحدة

420231122177762720008

الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال عيد الفطر

20230418_193757-780x470

الأمم المتحدة تحذر من نفاد الغذاء والوقود بالسودان