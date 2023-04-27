اليونيسف تدعو لضمانات أمنية لمواصلة الدعم الإنساني في السودان

الوكيل الاخباري - دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى توفير ضمانات أمنية للمنظمات الإغاثية ليتسنى لها القيام بعملها وتوفير الدعم الإنساني في السودان.



وقال مدير الإعلام والمناصرة في مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، في بيان اليوم الخميس، إن 9 أطفال لقوا حتفهم حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 55 طفلاً آخرين بجروح مختلفة منذ بدء الاشتباكات في 15 نيسان الجاري.

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