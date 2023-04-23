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الأحد، 23-04-2023 06:54 م

اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للكتاب

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الوكيل الاخباري - احتفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، باليوم العالمي للكتاب، الذي يحتفل العالم به في 23 نيسان من كل عام، وهو احتفال يشمل أيضاً الاحتفال بحقوق الكتاب والمؤلفين.

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وقالت المنظمة عبر حسابها على "تويتر"، "يوماً عالمياً سعيداً للكتاب وحقوق المؤلف، دعونا نحتفي بقدرة الكتب على السفر بنا إلى عوالم جديدة وتوسيع آفاقنا وإطلاق العنان لمخيّلتنا، فما هو الكتاب الذي غيّر حياتك؟.


يشار إلى أن أول احتفال لليوم العالمي للكتاب عقد عام 1995، وتم اختيار التاريخ كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، وأتى هذا اليوم للاهتمام بحركة النشر والتأليف، وتبني المبادرات والمشروعات الطموحة التي تعزز الحركة الثقافية والارتقاء بالمجال الأدبي والمعرفي وترسيخ مكانة القراءة لدى شرائح المجتمع كافة.


ويبرز هذا اليوم أهمية الكتاب ومدّ الجسور بين الثقافات وإثراء صناعة الكتاب وتعزيز التمتع بالكتب والقراءة، بوصفها حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي كقيمة ثقافية ومعرفية.


وضمن احتفالات منظمة "اليونسكو" بهذا اليوم، تقوم المنظمة بالتعاون مع منظمات دولية معنية بصناعة الكتب، باختيار مدينة كعاصمة دولية للكتاب.


 




 

 


 

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