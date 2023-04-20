الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال عيد الفطر

الوكيل الاخباري - طالب أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس اليوم طرفي القتال في السودان، إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام على الأقل خلال عيد الفطر المبارك للسماح للمدنيين بمغادرة أماكنهم والحصول على الرعاية الطبية والغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية.



وشارك غوتيريس اليوم عبر خدمة الفيديو من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في اجتماع افتراضي بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) والاتحاد الأوروبي وممثلي عدد من الدول الملتزمة بحل الأزمة السودانية.

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