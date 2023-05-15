انتخابات تركيا تخرج سجينا من الزنزانة إلى البرلمان

الوكيل الإخباري- تمكن المحامي التركي جان أتالاي الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 18 عاما، من إيجاد طريقة للخروج من سجنه بعد أن نجح بالفوز في مقعد نيابي عن ولاية هاتاي.

اضافة اعلان

وحسب المعلومات فإن أتالاي الذي أدين في محاكمة احتجاجات منتزه غيزي العام الماضي، سيخرج من السجن وسيكون عضوا في البرلمان من حزب العمال التركي بمجرد الانتهاء من نتائج الانتخابات.



ووفقا لبيانات نتائج الانتخابات، حصل حزب العمال التركي على 44792 صوتا، وبهذه النتيجة، يتم انتخاب جان أتالاي نائبا في البرلمان لأنه كان أول مرشح عن الحزب في منطقة هاتاي التي ضربها الزلزال.



وكتب أتالاي من سجنه في رسالة شكر لناخبي هاتاي: "شكرا لك هاتاي"، مضيفا "التئام جروح الزلزال الذي هز بلدنا وتحول إلى كارثة في هاتاي مع عدم كفاءة المسؤولين سيأتي أولا وقبل كل شيء، إذا كان التصويت البرلماني وأصوات حزب العمال التركي سيخفف فقط من آلام أولئك الذين فقدوا أقاربهم، ومئات الآلاف من مواطني هاتاي الذين فقدوا منازلهم ووظائفهم في الماضي والمستقبل وكذلك مستقبلهم".

روسيا اليوم