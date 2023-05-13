السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

السبت، 13-05-2023 09:07 ص

1.8 مليون موريتاني يختارون ممثليهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية

645f21bf4c59b72f8c24121f


الوكيل الإخباري - يتوجه الناخبون في موريتانيا اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العامة.

وسيتم اختيار برلمان جديد مكون من 176 مقعدا، إضافة إلى اختيار أعضاء 13 مجلسا جهويا وأعضاء 238 بلدية.

اضافة اعلان


ودخلت البلاد أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، بعد حملة دعائية صاخبة وتنافسية بين الأحزاب المشاركة.


ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدة أن جميع المكاتب ستفتح عند الساعة السابعة صباحا، وتنتهي في السابعة مساء.


وجرت الحملة الانتخابية التي استمرت لمدة 15 يوما، في ظروف جيدة يطبعها التنافس الانتخابي واختتمت مساء الخميس بهدوء تام في أغلب الدوائر.


ويبلغ عدد الناخبين نحو 1.8 مليون موريتاني، فيما يبلغ عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات 25 حزبا، أهمها حزب الإنصاف الحاكم، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، وحزب الصواب الذي يضم منشقين عن الحزب الحاكم.


إلى ذلك اتهمت المعارضة الموريتانية الحزب الحاكم بـ "استخدام أدوات الدولة بالترغيب والترهيب في الحملة الانتخابية".


وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، محمد ولد مولود إن أحزابا سياسية معارضة قررت تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العملية الانتخابية بهدف تنسق المواقف وتبادل المعلومات، متهما حزب الإنصاف الحاكم باستخدام موارد الدولة في الحملة الانتخابية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8wcqqkWF3K66VyFMxaXJwvd24HntCilfCSGCsYQt

إعصار موكا يتجه إلى سواحل بنغلادش وميانمار ويهدد اللاجئين

645f46544236046465237885

زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب اليابان

3202315105138922336183

مفوضية أممية: 60 ألف لاجئ فروا من السودان إلى تشاد

645ea9f74c59b73100741822

صاروخ "ستورم شادو" لا يختلف كثيرا عن الطائرات المسيرة

165589

صحيفة: إغلاق المجال الجوي فوق روما خلال زيارة زيلينسكي

645f2e6342360458fc049d63

بايدن في سقطة جديدة.. ردة فعل ساخرة أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض

أخبار متعلقة
0x0--12-1683293597553

تركيا: 1.7 مليون ناخب صوتوا بالخارج وفي المعابر

image (1)

انتخاب سانتياغو بينيا رئيساً جديداً لباراغواي

644a0f574c59b770b313d464

ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته

image - 2023-04-27T085032.278

بايدن يعتبر ترامب خطراً على الديمقراطية الأمريكية

7702967365768303

بعد ترشحه.. الحزب الجمهوري يتهم بايدن بـ"الانفصال عن الواقع"

6447d33c4236041d1971a173

بايدن وهاريس يبدآن حملة لجمع التبرعات