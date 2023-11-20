انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية بعد غرقها في البحر الأسود

الوكيل الاخباري-

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أعلنت السلطات التركية، الاثنين العثور على جثة أحد البحارة من أفراد طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البلاد في البحر الأسود، جراء عاصفة شديدة أمس الأحد.وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق أن السفينة التي على متنها طاقم من 12 فردا، غرقت بعد اصطدامها بحاجز أمواج، وأن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم.وكان مكتب حاكم إقليم زونجولداق قد قال في وقت سابق، إن قبطان سفينة الشحن "كافكامتلر" التي ترفع العلم التركي، أبلغ الأحد بأن السفينة "تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي"، بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.