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الأحد، 22-10-2023 03:18 م

سفينتان فلبينيتان تصطدمان بأخريين صينيتين في بحر الصين الجنوبي

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الوكيل الإخباري - قالت مانيلا، اليوم (الأحد)، إن سفينتين فلبينيتين اصطدمتا بسفينتين صينيتين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

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وكانت السفينتان الفلبينيتان تنقلان إمدادات إلى القوات المتمركزة في سفينة حربية قديمة ومتهالكة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية قرب منطقة الشعاب المرجانية (سكند توماس شول) في جزر سبراتلي، التي تعد نقطة اشتعال بين البلدين.


وزعم فريق عمل حكومي فلبيني أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية قامت بمناورات خطيرة أدت إلى اصطدامها بقارب إمداد متعاقد مع الجيش الفلبيني صباح اليوم (الأحد).


وقال فريق العمل إن السفينة الصينية اتخذت «إجراءً استفزازياً وغير مسؤول وغير قانوني». وقال إنه في المهمة نفسها، اصطدم زورق تابع للميليشيا البحرية الصينية بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني.


وتقع منطقة سكند توماس شول على بعد نحو 200 كيلومتر غرب مقاطعة بالاوان الفلبينية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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