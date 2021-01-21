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الخميس، 21-01-2021 10:42 ص

انتقال الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين

تعبيرية


الوكيل الاخباري - انتقلت الغالبية في مجلس الشيوخ الاميركي، الى الديمقراطيين وذلك بعد فوز السناتورين الديموقراطيين، جون أوسوف ورفاييل وورنوك، بانتخابات ولاية جورجيا، وادائهما القسَم مساء امس الأربعاء، بعد ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيساً، بحسب قناة فوكس نيوز الاخبارية.

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وفاز وورونوك وأوسوف على المرشّحين الجمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، في جولة فاصلة من الانتخابات أجريت في الخامس من كانون الثاني الحالي.

 

وبأدائهما القسَم بات لكل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 50 عضواً في المجلس المؤلّف من مئة عضو، لكنّ الغالبية ستكون بيد الديمقراطيين لأنّ الصوت المرجّح سيكون لنائب الرئيس كامالا هاريس.


وبانتقال الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، بات الديمقراطيون يسيطرون على كل مقاليد السلطة والقرارات في واشنطن.


--(بترا)

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