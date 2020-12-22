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الثلاثاء، 22-12-2020 12:34 م

عالمة: ترامب يعاني من صدمة نفسية

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الوكيل الاخباري - قالت العالمة الإيطالية والمختصة في علم النفس، سارة راجينيلا لـ"سبوتنيك"، إن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات سببت بإصابته بصدمة نفسية.

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ووفقا لها وجهت الخسارة ضربة لنرجسية ترامب إضافة إلى عامل الإذلال، وهذا الجرح لم يندمل بعد. وأضافت أن حقيقة فقدان السلطة أثرت على الحالة العاطفية للرئيس الحالي.


في ذات السياق، رأى البروفيسور في العلوم السياسية والقانون بجامعة سوفولك، كينيت كوسغروف، أن عملاء الاستخبارات السرية سيضطرون إلى طرد دونالد ترامب من البيت الأبيض إذا رفض فجأة المغادرة في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، لكن من غير المرجح أن يفعل ترامب ذلك.


ونقلت الصحف الأمريكية في 17 ديسمبر/ كانون الأول، أن ترامب أصيب بنوبة غضب وأعلن رفضه مغادرة البيت الأبيض. وأخبر بذلك العديد من مستشاريه حيث أكد أنه سيبقى في مقر إقامة القادة الأمريكيين في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. ومع ذلك، على الرغم من سلوكه، أعرب مقربون من ترامب عن ثقتهم في أنه سيستقيل سلميًا في الوقت المناسب.

 

سبوتنيك

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