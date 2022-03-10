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الخميس، 10-03-2022 11:50 م

انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في باريس لبحث الأزمة الأوكرانية

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، أعمال قمة الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة الأوكرانية وخفض واردات الطاقة الروسية ردا على العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا منذ 24 شباط الماضي.

وتعقد القمة في قصر فرساي بضواحي العاصمة الفرسية باريس، بحضور رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

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