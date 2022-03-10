الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

ضبط 2 كغم كوكايين داخل أحشاء شخصين من جنسية أجنبيه

وزير العمل يدعو التعاون بين الأردن ومصر والعراق في مجال النقل

المياه: استبدال خط صرف صحي الرمثا بكلفة 1.650 مليون دينار

نقيب الألبسة يتوقع ارتفاع الأسعار 5 - 8%

الخصاونة: تقديم أفضل الخدمات للمزارعين

المملكة ستشهد تراكم خفيف للثلوج فوق المرتفعات غداً

أسعار الذهب محليا

البلبيسي: إجراءات تخفيفية جديدة شريطة التزام المواطنين

تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور

200 ألف جرعة لقاح للاجئين في الأردن ودول أخرى

الخميس، 10-03-2022 12:17 م

انطلاق المحادثات الروسية الأوكرانية في أنطاليا التركية

16189202810


الوكيل الإخباري-انطلقت المباحثات الثنائية بين وزير خارجية روسيا ونظيره الأوكراني في أنطاليا التركية، اليوم الخميس، وسط توتر بسبب استمرار الاشتباكات على الأرض رغم الهدنة المعلنة لإجلاء المدنيين في 6 مناطق قتال مشتعلة.

اضافة اعلان


ووصل كل من وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأوكراني لمقر انعقاد اللقاء في أنطاليا التركية لبدء محادثات هي الأولى بين الجانبين منذ بدء الحرب.

 

هذا، ووصل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى تركيا، الليلة الماضية، بينما وصل نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا.


وسيستقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مدينة أنطاليا، نظيريه الروسي لافروف، والأوكراني كوليبا.

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كثف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة، الأربعاء، قال إن "تركيا يمكنها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا".
وأضاف "نحن نعمل على منع تحول الأزمة إلى مأساة".


ويُنتظر في هذا السياق، أن يتصل بايدن بنظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
لافروف

وزير الخارجية الروسي: لا نرغب في أن تصبح أوكرانيا عضوا في الناتو

c92d5190e2e51aed1a735c2e

أوكرانيا: مقتل أكثر من 12 آلف جندي روسي منذ 24 فبراير

21991694226551ddca3bd457b791389c

الصين: موقفنا من الازمة الاوكرانية مستقل

t9I4E

روسيا تعلن عدم المشاركة في مجلس أوروبا

قصف أكبر مستشفى في شرقي حلب بالبراميل المتفجرة -(أرشيفية)

كييف تؤكد مقتل 3 بقصف مستشفى.. والكرملين: نحقق في الحادثة

تنزيل

الناتو: لسنا في حرب مع روسيا

أخبار متعلقة
غزو3

صحيفة: بايدن يحدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

وزير خارجية امريكا

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الرد المشترك على التهديدات

17590456_401

وزير الخارجية الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت"

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

62050adb4c59b72b133d6488

قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

thumbs_b_c_ddf835e11ae2fb902d3040b666be891f

الخارجية الروسية: لا وجود لأي مؤشر على نية روسيا غزو أوكرانيا