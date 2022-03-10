انطلاق المحادثات الروسية الأوكرانية في أنطاليا التركية

الوكيل الإخباري-انطلقت المباحثات الثنائية بين وزير خارجية روسيا ونظيره الأوكراني في أنطاليا التركية، اليوم الخميس، وسط توتر بسبب استمرار الاشتباكات على الأرض رغم الهدنة المعلنة لإجلاء المدنيين في 6 مناطق قتال مشتعلة.

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ووصل كل من وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأوكراني لمقر انعقاد اللقاء في أنطاليا التركية لبدء محادثات هي الأولى بين الجانبين منذ بدء الحرب.

هذا، ووصل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى تركيا، الليلة الماضية، بينما وصل نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا.



وسيستقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مدينة أنطاليا، نظيريه الروسي لافروف، والأوكراني كوليبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كثف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة، الأربعاء، قال إن "تركيا يمكنها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا".

وأضاف "نحن نعمل على منع تحول الأزمة إلى مأساة".



ويُنتظر في هذا السياق، أن يتصل بايدن بنظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث الأزمة الأوكرانية.





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