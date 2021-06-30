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الأربعاء، 30-06-2021 11:35 ص

انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين

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الوكيل الإخباري- انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، مناورات "الأمن المستدام 1400" للقوة البحرية الإيرانية في مياه بحر قزوين بشمال البلاد، تحت شعار "يا حسين (ع) "، بإعلان رسالة السلام والصداقة.

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وتشارك في هذه المناورات، جميع أنواع الوحدات العائمة وطيران القوة البحرية للجيش الإيراني، بما في ذلك راجمات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات المسيرة ومنظومات الحرب الإلكترونية، إلى جانب الوحدات البحرية ومشاركة القوات الخاصة البحرية للجيش في بحر قزوين.


وتجري هذه المناورات البحرية، على مساحة تبلغ نحو 77 ألف كيلومتر مربع، في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين.


وتهدف مناورات "الأمن المستدام 1400" إلى تعزيز الأمن الشامل في بحر قزوين، وإعلان رسالة السلام والصداقة في ظل الاقتدار والاستعداد القتالي والإشراف المعلوماتي في القوة البحرية الإيرانية، كما تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب المكتسبة لجيل الشباب في أكبر بحيرة مغلقة في العالم.


وتوفر قوات الدفاع الجوي والقوة الجوية في الجيش الإيراني، الأمن في منطقة المناورات، في سياق الإسناد الجوي المباشر.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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