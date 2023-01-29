باكستان.. قوات الأمن تضبط شبكة انتحاريين

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام باكستانية، نقلا عن مسؤولين أمنيين في باكستان، أن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة عمليات خلال الأسبوع الماضي بعد ورود تقارير استخبارية عن وجود شبكة انتحاريين.



وتشير التقارير الواردة في وسائل الإعلام المحلية إلى أن قوات الأمن شنت عمليات تستند إلى معلومات استخباراتية على أساس معلومات تم جمعها بعد هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في جمرود.

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وأثناء التحقيق أجرى المسؤولون فحصا جنائيا لأعيرة الرصاص وعينات من الجثث التي عثر عليها في مسرح الجريمة.



وساعدت كاميرات المراقبة والسياج الجغرافي للمنطقة القوات في القبض على عضو حركة طالبان باكستان، الذي كان متورطا في الهجوم.



وبعد التحقيقات والتحري تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة أشخاص، كما كشف المشتبه بهم أن الانتحاري مواطن أفغاني تم إحضاره إلى باكستان بمساعدة عضو حركة طالبان باكستان ساتانا خان.



وزوده خان بأحدث الأسلحة والمتفجرات ورتب عدة مساكن للمسلحين للاحتماء بها أثناء العمليات.

RT