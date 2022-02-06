باكستان: مقتل 5 جنود بهجوم عبر الحدود مع أفغانستان

الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده بعد أن شن إرهابيون هجوماً عبر الحدود من أفغانستان على القوات الباكستانية المتمركزة في منطقة كورام.

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وبحسب موقع قناة "جيو نيوز" الباكستانية، قال الجناح الإعلامي للجيش في بيان، إن القوات الباكستانية ردت بالشكل المناسب على الهجوم، مضيفا أنه بحسب تقارير استخباراتية، تم تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة.



وأكد البيان، أن باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية المؤقتة بإجراء مثل هذه الأنشطة ضد باكستان في المستقبل.