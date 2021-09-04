بايدن يتلقى 4 ضربات قوية في أسبوع واحد

الوكيل الاخباري- قالت شبكة ”سي أن أن“ الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن تلقى 4 ضربات قوية في أسبوع واحد، مشيرا إلى أن هذه الأحداث قد تؤثر على نفوذه في الانتخابات التشريعية النصفية لعام 2022.



وأضافت الشبكة في تقرير نشرته، ”هذا الأسبوع يود الرئيس جو بايدن نسيانه، لكن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك في أي وقت قريب“.



ووفق الـ“سي أن أن“، فإن الضربة الأولى التي تلقاها بايدن هذا الأسبوع، تمثلت في ”إنهاء الولايات المتحدة وجودها العسكري في أفغانستان رسميا، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع استيلاء طالبان على السلطة بشكل مفاجئ، وما رافقه من تطورات يبقى أبرزها مقتل 13 جنديا أمريكيا في هجوم انتحاري قرب مطار كابول“.

اضافة اعلان

وأوضحت أن ”الأمر الأكثر قلقا لبايدن هو أن نسبة الأشخاص الذين يعارضون (بشدة) الطريقة التي يؤدي بها وظيفته (41%) هي أكثر من ضعف العدد (19%) الذين يوافقون (بشدة) على أدائه الوظيفي“.



وقال التقرير الأمريكي: ”واحد أو اثنين من هذه التطورات من شأنه أن يجعل الأسبوع سيئا جدا لأي رئيس.. فكيف الحال مع كل هذه الضربات الأربع؟“.



وتابع: ”كما سيلاحظ حلفاؤه، لا يزال أمام بايدن متسع من الوقت للتعافي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، عندما سيحاول حزبه الاحتفاظ بأغلبية ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ، لكن أسبوعا كهذا يمكن أن يطول في العملية السياسية؛ ما يعني أن على بايدن إيجاد طرق لتغيير الاتجاه إلى منطقة سياسية أكثر ملاءمة وودية“.

المصدر: إرم