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الثلاثاء، 01-12-2020 12:42 ص

بايدن يجري اتصالات مع عدد من القادة والأمين العام للأمم المتحدة

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الوكيل الاخباري - أجرى المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اتصالات بعدد من الزعماء الأجانب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتعبير عن شكره لتهنئتهم له بفوزه في الانتخابات.

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وأفادت حملة بايدن بأنه شكر في مكالماته كلا من الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز، ورئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا.


كما أعرب بايدن عن امتنانه لغوتيريش، مؤكدا رغبته في تعزيز العلاقة بين واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة لمواجهة جائحة كورونا، ومعالجة قضايا المناخ والتنمية المستدامة وفض النزاعات.


ولفت بايدن في حيدثه مع غوتيريش إلى أنه يشعر بـ"قلق عميق" تجاه أعمال العنف في إثيوبيا والخطر الذي تشكله على المدنيين . 

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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