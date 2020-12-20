بايدن يعلن عن أعضاء جُدد في فريقه الحكومي

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن أعضاء فريقه للمناخ، إضافة إلى وزيرتي الداخلية والطاقة في إدارته.

اضافة اعلان



وقال بايدن في حفل أقيم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير:"يسعدني اليوم أن أعلن عن فريق سيقود خطة إدارتي الطموحة للتصدي للتهديد الوجودي لعصرنا، وهو تغير المناخ".



وأضاف: "مثل زملائهم المرشحين والمعينين في مجلس الوزراء، فإن أعضاء فريق البيئة والطاقة لدينا رائعون، وهم مؤهلون ولديهم الخبرة وسيكسرون الحواجز".



واختار الرئيس الأمريكي المنتخب مايكل ريجان، الذي يدير قسم الجودة البيئية في نورث كارولينا، ليكون مرشحا له لقيادة وكالة حماية البيئة.



كما عين المحامية البيئية بريندا مالوري، لتكون مرشحته لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة.



كما عين جينا مكارثي، الرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة، كمستشار وطني للمناخ، وخبير المناخ علي زيدي نائبا لها.



ومن جهة أخرى، قدم بايدن النائب ديب هالاند لمنصب وزيرة الداخلية، وحاكمة ميشيغان السابقة جينيفر غرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة.

المصدر - روسيا اليوم



