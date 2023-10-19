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الخميس، 19-10-2023 12:38 م

بايدن يلقي خطاباً اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري- يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خطابا إلى الشعب الأمريكي بشأن مواصلة دعم أوكرانيا وإسرائيل، وفقا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية.

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ويأتي الخطاب الذي سيلقيه بايدن من المكتب البيضاوي، عشية طلب البيت الأبيض من الكونغرس 100 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وكذلك الموارد للحدود الأمريكية مع المكسيك ، ومن المتوقع أن يؤكد على أن دعم أوكرانيا وإسرائيل مسألة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي في وقت يقف فيه العالم عند منعطف طرق، ووفقا لأحد المسؤولين: "الرئيس سوف يوضح أن تكلفة التقاعس ستكون أعلى بكثير".

سي ان ان

 




 

 


 

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