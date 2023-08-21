بايدن يوافق على منح ولاية نيويورك حق استخدام مطار قديم لاستيعاب المهاجرين

الوكيل الاخباري- أعلنت حاكم ولاية نيويورك، كاثي هوشول، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن حقل فلويد بينيت أدت إلى السماح لنيويورك باستخدام الحقل كمأوى لطالبي اللجوء.

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وكان حقل فلويد بينت، الكائن في بروكلين، يستخدم سابقا كمطار، حيث جرى تحويله عام 1980 إلى دائرة الحدائق الوطنية الفدرالية، وعلى الرغم من أنه لم يعد يستخدم كمطار، إلا أنه مايزال يستخدم كقاعدة لطائرات الهليكوبتر من قبل إدارة شرطة مدينة نيويورك.



وقالت هوشول، في بيان صحفي، إن "إدارة بايدن قدمت عقدًا مؤقتًا من شأنه أن يسمح لنيويورك باستخدام حقل فلويد بينيت كمأوى لطالبي اللجوء"، مضيفة أن "الهدف إيواء أكثر من 2000 طالب لجوء".