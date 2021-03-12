بدء اتصالات دبلوماسية بين مصر وتركيا لإعادة العلاقات إلى طبيعتها

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة لأجل ذلك.

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وأكد تشاووش أوغلو، في تصريحات لوكالة الاناضول والتلفزيون التركي، اليوم الجمعة، عدم طرح تركيا ومصر أي شروط مسبقة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.



وأضاف: "لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".



وتابع: "(تطبيع العلاقات) يتم لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خارطة طريق والاقدام على خطوات في تلك المواضيع".



ومضى قائلا: "بطبيعة الحال يحدث هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين، ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخارطة طريق معينة، وتتواصل المحادثات".

وتابع "لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارتي الخارجية، واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت".

--(بترا)

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