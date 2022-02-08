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الثلاثاء، 08-02-2022 12:35 م

برنامج الغذاء العالمي يحذر من مخاطر الجفاف على قاطني القرن الإفريقي

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الوكيل الإخباري-حذر برنامج الأغذية العالمي من مخاطر الجفاف على 13 مليون شخص في دول إثيوبيا وكينيا والصومال، في ظروف لم تشهدها منطقة القرن الإفريقي منذ عام 1981.

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وقال البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مواسم متتالية دون مطر أدت إلى تدمير المحاصيل، وتسببت في نفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير عادي، كما أجبر نقص المياه والمراعي الأسر على ترك منازلها، متوقعا تفاقم الظروف القاسية في الأشهر المقبلة.


وقال المدير الإقليمي في برنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا، مايكل دانفورد "الجوع آخذ في الازدياد مع تواتر موجات الجفاف، والوضع يتطلب عملا إنسانيا فوريا، ودعما ثابتا لبناء قدرة المجتمعات على الصمود في المستقبل".


ويقدم البرنامج مساعدات غذائية للمجتمعات المتضررة، والمنح النقدية وخطط التأمين التي يقدمها لشراء الطعام، ومع تزايد الاحتياجات في القرن الإفريقي، أصبحت المساعدة الفورية ضرورية لتجنب أزمة إنسانية كبرى.


وأطلق البرنامج الأسبوع الحالي خطة إقليمية تتطلب 327 مليون دولار؛ استجابة للاحتياجات الفورية لنحو 4.5 مليون شخص خلال الأشهر الستة المقبلة لمساعدتهم على الصمود أمام هذه الظروف الصعبة.

 

بترا

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