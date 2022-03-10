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الخميس، 10-03-2022 06:18 ص

أميركا تسرّع إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة التجارة الأميركية إن الولايات المتحدة تسرع عمليات معالجة طلبات الأميركيين لتصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا.

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ويجمع الأميركيون أسلحة لأوكرانيا بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه إلى الدفاع عن بلدهم في مواجهة القوات الروسية وتعهد بتسليحهم.


وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها فرضت قيودا على الصادرات إلى روسيا "لإضعاف قدرتها على مواصلة الهجوم العسكري" وإنه يجب على الأميركيين مراجعة اللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص لتصدير أسلحة نارية معينة إلى أوكرانيا.


وقال متحدث باسم الوزارة "الوزارة تسرع عملية معالجة طلبات تصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا بموجب العمليات والسلطات القائمة".


وتبرع الأميركيون بآلاف الدروع الواقية للبدن وملايين الأعيرة النارية استجابة لمناشدات أوكرانيا.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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