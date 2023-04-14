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الجمعة، 14-04-2023 04:29 م

بريطانيا: القوات الأوكرانية تنسحب من أراضٍ في باخموت تحت وطأة هجوم روسي جديد

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت مع شن روسيا هجوماً جديدا هناك بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين الماضيين .

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وأضافت الوزارة اليوم الجمعة، في بيان يتضمن تحديثا يوميا لمجريات الحرب في أوكرانيا، أن "روسيا بثت النشاط من جديد في هجومها على بلدة باخموت في دونيتسك أوبلاست إذ تحسن التعاون بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر".


وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بإعادة الإمداد لكنها نفذت انسحابات منظمة من مواقع اضطرت للتنازل عنها.

 




 

 


 

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