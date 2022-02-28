بريطانيا: بوتين يحاول استعراض قوته النووية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن أي تغيير لم يطرأ على وضع روسيا النووي رغم وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة الردع النووية في حالة تأهّب.

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وأضاف والاس لإذاعة "إل بي سي" البريطانية اليوم الإثنين "اطلعنا على وضعهم، ولا يوجد أي تغيير كبير"، متّهما بوتين بمحاولة "استعراض قوّته" نظرا إلى لتعثر عملية الغزو التي أطلقها في أوكرانيا.



وأوضح والاس أن "الرئيس بوتين يريد صرف الأنظار عن الأمور التي سارت بشكل خاطئ في أوكرانيا، يريد تذكيرنا جميعا بأن لديه قوة ردع نووية"، لكنه شدد على أن الردع النووي متوفر أيضا لدى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، قائلا "أبقتنا قوة الردع بمأمن على مدى عقود. إنها للردع بتعريفها وتصميمها".

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