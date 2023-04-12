بريطانيا توسع قائمة ضد روسيا بعقوبات على نساء بارزات

الوكيل الاخباري- نشر موقع الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء ما يفيد بأن المملكة المتحدة أضافت 11 بندا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.

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وجاء ضمن العقوبات فرض المملكة المتحدة إجراءات تقييدية على زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أوكسانا مارتشينكو، وكذلك ناتاليا يفكوشنكوفا زوجة رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، وأبنائه فيليكس وتاتيانا.



إضافة إلى ذلك، تم فرض قيود على الدخول إلى المملكة المتحدة وتوفير خدمات الائتمان وتجميد الأصول في حالة اكتشافها ضد غولنارا كريموفا ابنة السيناتور سليمان كريموف، كما أدرجت الحكومة البريطانية الشركة الروسية USM Holdings Limited المرتبطة برجل الأعمال أليشير عثمانوف على القائمة السوداء.